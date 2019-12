Fünfter Sieg für Riiber im fünften Kombi-Saisonbewerb

Jarl Magnus Riiber bleibt in der Nordischen Kombination das Maß aller Dinge. Der Weltcup-Titelverteidiger aus Norwegen hat am Sonntag auch den fünften Saisonbewerb gewonnen. Der Norweger, der nach dem Sprung vor Franz-Josef Rehrl als Erster in die 10-km-Loipe gegangen war, gewann in Lillehammer nach 29:27,4 Minuten vor Landsmann Jörgen Graabak (+20,2 Sek.) und Vinzenz Geiger (GER/47,9).

SN/APA (Archiv/AFP)/HEIKKI SAUKKOMA Der Norweger war einmal mehr eine Klasse für sich