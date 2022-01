Für die Freunde unterbrach Herrmann die Regeneration

Jakob Herrmann beließ es bei einer "halben" Erztrophy. Der Klassiker in Bischofshofen fand allen Corona-Hürden zum Trotz statt.

Prachtwetter und jede Menge Schnee unterm Hochkönig - und trotzdem fehlte Jakob Herrmann am Sonntag beim Individualrennen der Erztrophy. Der dreimalige Sieger des Skibergsteiger-Klassikers musste auf die Bremse steigen: "Der Weltcup in Andorra samt Reise war sehr intensiv, schon am Dienstag geht's zur nächsten Station in die Schweiz. Ich muss ein bissl mit den Kräften haushalten", erklärte der Werfenwenger.

Aus Verbundenheit mit der Erztrophy-Crew hatte Herrmann aber das Vertical am Samstag mitgemacht ("Sie sind seit langem meine Freunde") ...