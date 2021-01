"Für eine Nacht das Skilehrer-Gen vergessen"

Bereits am heutigen Dienstag geht es in Schladming mit dem Nachtslalom weiter.

Nach dem Highlight für die Abfahrer folgt der Saisonhöhepunkt für die Slalomfahrer - auf die Party von Kitzbühel der legendäre Nachtslalom auf der Planai, der in den letzten Jahren auch jeweils 45.000 Zuschauer in das Zielstadion gelockt hat. Doch in diesem Jahr wird auch in Schladming alles anders ein, das Rennen (17.45, 20.45/live ORF 1 und mit Rainer Schönfelder im BR) steigt ohne Zuseher und ein Großaufgebot der Polizei wird die Einhaltung der sehr restriktiven Maßnahmen kontrollieren.

Doch ...