"Für jeden Sportler ist Olympia das Größte"

Teresa Stadlober stand den SN vor ihrer Abreise nach Südkorea Rede und Antwort.

ÖSV-Langläuferin Teresa Stadlober reist mit einem weiteren Spitzenplatz im Gepäck zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang. Die Salzburgerin erreichte am vergangenen Wochenende beim Heimweltcup in Seefeld im Skating-Massenstart über 10 km Rang sechs. Stadlober, seit heute 25 Jahre alt, schaffte damit die eigene Zielvorgabe, die sie mit einem guten Gefühl nach Südkorea fliegen lässt. Wobei: Eine Ungewissheit bleibt, wie sie im Interview erklärt.

Was dominiert vor dem Abflug: die Anspannung oder die Vorfreude? Stadlober: Ganz klar die Vorfreude, die inzwischen schon sehr groß ist. Bisher habe ich nur von Woche zu Woche, von Weltcup zu Weltcup geschaut. Jetzt ist Olympia der nächste Wettkampf, dementsprechend präsent sind die Spiele auch im Kopf.

In welchem Rennen rechnen Sie sich selbst die größten Chancen aus? Ich freue mich auf alle drei Rennen. Im Skiathlon (10. Februar) bin ich zuletzt immer gut gelaufen, aber auch die beiden Massenstart-Bewerbe über 10 km Skating (15. Februar) und 30 km klassisch (25. Februar) mag ich gern. Im Skating habe ich mich zum Vergleich zur vergangenen Saison stark verbessert. Ich bin zum Glück schon eine Woche vor der Eröffnung in Pyeongchang, damit habe ich genug Zeit, mich gut zu akklimatisieren.

Um konkreter zu werden: Welche Platzierungen haben Sie sich zum Ziel gesetzt? Das Ziel sind wie im Weltcup die Top 6. Aber vorher muss ich schauen, wie mein Körper auf die Zeitumstellung und die neue Umgebung reagiert. Außerdem spielt da mit hinein, ob das Essen schmeckt oder man sich in der Unterkunft wohlfühlt. Die größte Ungewissheit ist derzeit, wie schnell sich das alles einspielt.

Sie haben in dieser Saison zahlreiche Top-Ten-Resultate eingelaufen. Sind Sie überrascht von dieser Konstanz? Ja, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. In Seefeld zum Beispiel habe ich mich gar nicht so gut gefühlt, war müde und hatte schwere Beine. Dass dennoch Platz sechs herausgeschaut hat, freut mich irrsinnig.

Neben Ihnen hat sich auch Ihr Bruder Luis für Pyeongchang qualifiziert. Alle vier Mitglieder der Familie Stadlober haben damit eine Olympiateilnahme vorzuweisen. Ein Grund mehr, sich auf Olympia zu freuen? Dass nach unseren Eltern auch wir gemeinsam bei Olympia am Start sind, macht uns total stolz. Für jeden Sportler ist es das größte Ziel, einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Dass es auch mein Bruder geschafft hat, freut mich extrem. Ich denke, es macht unsere Familie aus, dass wir kämpfen können, wenn es darauf ankommt!