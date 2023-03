Für zwei ÖSV-Stars stehen die Kristallkugeln in Lahti bereit

Beim Weltcupfinale erleben Kombinierer Johannes Lamparter und Skispringerin Eva Pinkelnig ihre Krönung.

Skispringerin Pinkelnig kann das Saisonfinale in vollen Zügen genießen.

Noch einmal heißt es für die Nordischen Koffer packen und Ski anschnallen: Lahti empfängt Langläufer, Kombinierer und Skispringerinnen am Wochenende zum Weltcupfinale. Nur die männlichen Spezialspringer verlängern ihre Saison noch mit einem Skifliegen in Planica (31. März bis 2. April).

Für zwei ÖSV-Athleten stehen im hohen Norden die Kristallkugeln bereit. Eva Pinkelnig steht bereits als Gesamtweltcupsiegerin fest, sie wird im Anschluss an den finalen Damenbewerb am Freitag (18 Uhr) die Kugel in Empfang nehmen. "Ich freue mich riesig ...