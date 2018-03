Gallhuber fühlt sich in Slalom-Weltspitze angekommen

Die Olympia-Bronzemedaille hat Katharina Gallhuber einen positiven Schub und die Gewissheit gegeben, dass sie im Slalom ganz vorne mitmischen kann. Ein laut eigener Aussage weinendes Auge bei ihrem bisher besten Weltcup-Resultat, das sie mit Platz fünf in Ofterschwang erreichte, drückt die gestiegenen Ansprüche aus. "Ich hoffe, ich kann die Form so noch nach Aare mitnehmen", sagte Gallhuber.

Ihre Gefühle nach dem vorletzten Weltcup-Slalom in der Saison 2017/18 waren ambivalent. In die Freude über den fünften Platz mischte sich am Samstag die leichte Enttäuschung darüber, nach Rang zwei zur Halbzeit nicht das Optimum rausgeholt zu haben. "Ich freue mich riesig, dass ich da jetzt wirklich ganz vorne dabei bin", stand für die 20-Jährige aber fest. "Das macht das Ganze für mich richtig einfach, dass ich in den nächsten Trainings weiß, ich kann da super weiterarbeiten, wo ich jetzt stehe. Ich freue mich schon auf die nächsten Rennen."

Inmitten klingender Namen wie Shiffrin, Holdener, Hansdotter und Vlhova fühle sie sich jedenfalls wohl. "Es ist ein gutes Gefühl, und ich hoffe, es ist noch bei den weiteren Rennen auch so, dass sie ein Auge auf mich haben", bekannte Gallhuber. Für Slalom-Superstar Mikaela Shiffrin ist der Aufstieg der Göstlingerin keine Überraschung. "Wir haben gesehen, dass sie sehr schnell fahren kann. Sie hat sich in letzter Zeit herangearbeitet. Ich habe erwartet, dass sie vorne mitfahren kann", sagte die Weltcup-Gesamtsiegerin.

Bernadette Schild ist schon länger in der Weltspitze zu Hause - und kennt auch das Gefühl eines Rückfalls nach aussichtsreichen ersten Läufen. Auch am Samstag, als sie vom dritten auf den sechsten Platz rutschte, war sie nach so einer Situation nicht zufrieden. Sie wisse aber, dass sie sehr schnell sein könne. "Das habe ich auch im ersten Durchgang gezeigt, dass ich auf einer Strecke, die mir nicht liegt, schnell sein kann. Jetzt gilt es noch, das bisschen Geduld aufzubringen und auch im Rennen geduldig sein", erklärte Schild.

Die Leistungen von Schild und Gallhuber sind nur die Speerspitze einer derzeit aufstrebenden Slalom-Equipe im Lager der ÖSV-Damen. Mit Katharina Liensberger drängt eine weitere junge Läuferin nach, Katharina Truppe und Carmen Thalmann arbeiten an der Rückkehr zu alter Stärke, Stephanie Brunner und Julia Huber haben ihr Potenzial ebenfalls noch nicht ausgeschöpft. "Wir sind ein ganz gutes Team. Die Bernie führt das im Training gut aus. Sie zeigt uns einfach, was möglich ist. Da habe ich heuer wirklich ganz, ganz viel gelernt von ihr", befand Gallhuber.

