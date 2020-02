Garmisch-Partenkirchen will für WM neues Zielstadion bauen

Saalbach-Hinterglemm-Mitbewerber Garmisch-Partenkirchen will aufrüsten: Bei einem Zuschlag für die alpinen Ski-WM 2025 wollen die Bayern ein permanentes Zielstadion neben der Kreuzeckbahn bauen. Das gaben die Organisatoren des diesjährigen Weltcups am Samstag bekannt. Dritter Konkurrent ist Crans Montana, die Entscheidung trifft der Weltverband FIS im Mai.

"Das ist eine Win-Win-Situation. Man sieht in Schladming, welch fantastische Atmosphäre man in solchen Stadien haben kann", sagte der Sportvorstand des Deutschen Skiverbandes, Wolfgang Maier. Für das Projekt seien kaum Eingriffe in die Natur notwendig. "Es soll eine Arena werden, die nicht nur im Winter genutzt wird, sondern auch im Sommer", sagte OK-Chef Peter Fischer.

Laut Projektidee hätte das Zielstadion 5.000 Sitzplätze sowie insgesamt ein Fassungsvermögen von mindestens 10.000 Zuschauern. Das Gebäude soll über die Schienen der Zugspitzbahn gebaut werden und ein Parkhaus beinhalten mit Platz für 400 bis 800 Fahrzeuge.

Quelle: Apa/Dpa