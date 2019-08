Gasser feiert Comeback mit Triumph bei X-Games

Anna Gasser ist ein Comeback nach Maß gelungen. Bei ihrem ersten Wettkampf seit einer im Jänner in Laax erlittenen Knöchelverletzungen gewann Österreichs Snowboard-Olympiasiegerin am Samstag den Big Air im Rahmen der X-Games Norway. Gasser triumphierte in der Nähe von Oslo mit dem Gesamtscore von 86,99 Punkten vor der Japanerin Kokomo Murase (77,66).

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Anna Gasser ist zurück in der Weltspitze