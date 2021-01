Gasser in Laax Fünfte im Slopestyle-Weltcup

Snowboarderin Anna Gasser hat beim Slopestyle-Weltcupauftakt in Laax Rang fünf belegt. Auf einen Podestplatz fehlten der Big-Air-Olympiasiegerin mehr als drei Punkte. Der Sieg ging bei schwierigen Sprungbedingungen mit starkem Wind an die US-Amerikanerin Jamie Anderson (84,35). Gasser hatte es am Mittwoch als Halbfinal-Achte gerade noch in die Entscheidung der besten acht geschafft. Clemens Millauer war bereits in der Qualifikation ausgeschieden.

SN/APA/EXPA/LUKAS HUTER Gasser sprang in Laax am Podest vorbei

Quelle: APA