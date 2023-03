Gasser schafft Sprung ins Big-Air-WM-Finale

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Donnerstag bei der Snowboard-WM in Bakuriani die Qualifikation für das Big-Air-Finale am Sonntag geschafft. Sie kam in der Qualifikation in ihrem besseren Versuch auf 73,50 Punkte und war damit auf Platz vier, Beste war die Britin Mia Brookes mit 84,00. Der dritte Lauf wurde wegen des Wetters abgebrochen und gestrichen, weshalb nur der bessere der ersten zwei zählte. Clemens Millauer verpasste die Qualifikation als Gesamt-13. knapp.

Millauer fehlten in seiner Gruppe nicht einmal drei Punkte, um unter die notwendigen fünf zu kommen. "Beim dritten Sprung ist mir bei der letzten Rotation der 'Grab' aus der Hand gerutscht", wusste Millauer, woran es lag.