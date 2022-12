Gastein erlebt das Duell der Langlauf-Legenden

Petter Northug und Dario Cologna sind die Topstars der Gastein Classics. Mit ihnen sorgen 250 Profis und 300 Hobbyläufer für ein Volkslauffest.

Fünfzehn WM-Goldmedaillen sowie sechs Olympia- und Gesamtweltcupsiege haben Petter Northug und Dario Cologna in ihren Karrieren gemeinsam erreicht. Der Norweger und der Schweizer haben den Langlauf über Jahre hinweg auf ein neues Level gehoben. In Sportgastein bei den Gastein Classics kommt es nun am Wochenende zu einer Neuauflage des Duells der Legenden.

"Beide gehören zu den größten Langläufern aller Zeiten. Ich bin sehr gespannt, was sie zeigen werden. Klar ist nämlich auch, dass sie gut in Form sein ...