Gastein sagt Snowboardweltcup im Jänner ab

Die Veranstalter sehen wegen der regionalen Coronasituation die Sicherheit nicht gewährleistet. 2022 soll der Parallel-Klassiker wieder auf die Bucheben zurückkehren.

Der Snowboardweltcup ist noch vor Saisonbeginn mit der ersten Absage konfrontiert. Die für 12. und 13. Jänner geplanten Parallelrennen in Bad Gastein können nicht durchgeführt werden.

"In diesem besonderen Winter steht die Sicherheit der Gäste, Mitarbeiter und Einheimischen in Gastein an oberster Stelle. Aufgrund der derzeitigen regionalen Entwicklung der Coronapandemie ist es leider unmöglich, ein verhältnismäßig geringes Risiko einer Clusterbildung bei der Austragung zu gewährleisten", begründet Veranstalter Gastein Tourismus in einer Aussendung den "schweren Herzens" getätigten Schritt.

Seit 2001 wird auf der Bucheben durchgehend um Weltcuppunkte gekämpft. Mit dem Flutlichtfinale im Parallelslalom hat man sich in 20 Jahren, unter der Federführung von Franz Weiss, zu einem Klassiker entwickelt. Der OK-Chef hatte nach dem letzten Event im Jänner seine Funktion abgegeben. 2022 will Gastein wieder zurück in den Weltcupkalender.