Gedankenslalom Marlies Raich: Die Saison war eine Fahrt zwischen zwei Welten

Mit Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt hat der Skizirkus in dieser Saison zwei Ausnahmekönner erlebt, die wie selten zuvor dominiert haben. Für die Konkurrenz inklusive der Österreicher hieß es grübeln und weiterarbeiten.

Bei kaum einem Event im Weltcup spürt man so viele Emotionen wie beim Finale. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich kann es förmlich spüren: Freude, Erleichterung, Wehmut, bei manchen auch Verzweiflung und Ratlosigkeit.

Es ist das Ende einer Saison mit, in diesem Jahr, vielen Abschieden und Ereignissen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Vorneweg natürlich die Dame, die Geschichte geschrieben hat. Mikaela Shiffrin hatte in Levi einen starken Start in die Saison. Danach folgten ...