Gefühlschaos endet mit historischem Gold

Snowboarder Andreas Prommegger wollte bei brutalem Slalom schon kapitulieren. Nun ist der Salzburger der älteste Weltmeister aller Zeiten.

Bei schwierigsten Umständen, etwas bezeichnend für die vergangenen Jahre, hat Andreas Prommegger in Bakuriani Snowboardgeschichte geschrieben und sich mit 42 zum ältesten Weltmeister seiner Sportart gekürt. Da wurden nicht nur Erinnerungen an Claudia Rieglers Goldfahrt bei der Heim-WM am Kreischberg 2015 wach. Große Emotionen begleiteten den St. Johanner bei und nach dem aufreibenden Parallelslalom in Georgien.

"Dass ich es bei dieser Piste, bei all diesen Umständen geschafft habe, vom ersten bis zum letzten Schwung ohne Fehler runterzukommen, macht ...