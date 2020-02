Marco Schwarz und Co. fahren im Slalom im japanischen Naeba um den ersten österreichischen Slalomsieg in der Ära nach Marcel Hirscher.

Der Herren-Skiweltcup gastiert vom Coronavirus unbeeindruckt mit zwei Technikrennen in Japan. Im Riesentorlauf (in der Nacht auf Samstag) wäre bereits ein Top-10-Platz ein achtbares Ergebnis aus österreichischer Sicht. Im Slalom am Sonntag (2.00/5.00 Uhr, live ORF eins) verfolgt das mannschaftlich ...