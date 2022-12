Gemeinsam sind die ÖSV-Adler am stärksten

Nach dem ersten Weltcupsieg in einem Mixed-Teambewerb gab es für Österreichs Skispringer im Einzel zumindest Teilerfolge.

Hochbetrieb herrschte am Wochenende auf der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt, auf der innerhalb von drei Tagen zwei Herren-Weltcups, ein Damen-Weltcup sowie ein Mixed-Bewerb in Szene gingen. Auch Österreichs Adler durften im Schwarzwald jubeln, allerdings nur im Teamspringen.

Das ÖSV-Quartett in der Besetzung Sara Marita Kramer, Eva Pinkelnig, Michael Hayböck und Stefan Kraft gewann am Samstag erstmals überhaupt ein Mixed-Springen im Weltcup. Mit 985,9 Punkten hatten die Österreicher, die bereits zur Halbzeit voran lagen und sich im zweiten Durchgang allesamt ...