Gemischte Erwartungen im "Wilden Westen" Beaver Creek

Nach dem Sieg von Matthias Mayer in Kanada gehen Österreichs Ski-Herren mit hohen Erwartungen in das Weltcup-Triple von Beaver Creek. Zwar wird man nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher und dem Ausfall von Manuel Feller beim abschließenden Riesentorlauf am Sonntag kleinere Brötchen backen müssen, dafür könnte es davor bei den erwarteten Rodeos in Super-G und Abfahrt ordentlich "rascheln".

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Matthias Mayer heißt der neue Hoffnungsträger