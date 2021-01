Genügt der "Riesenschritt", um die Durststrecke zu beenden?

Kein Sieg seit 2016: Aber die ÖSV-Damen sehen sich vor den Riesentorläufen in Kranjska Gora näher an der Spitze.

Wann beenden Österreichs Ski-Damen die sieglose Durststrecke in einer technischen Disziplin? Wenngleich sie diese Frage schon nicht mehr hören können, Katharina Liensberger, Stephanie Brunner und Co. werden sich ihr stellen müssen, bis sie die Antwort auf der Piste gegeben haben. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Wochenende mit einem Riesentorlauf-Doppel in Kranjska Gora, wo auf die Damen ein Klassiker im Herrenweltcup wartet.

Gleich drei Mal nur um Hundertstel war Liensberger zuletzt im Slalom am ersehnten ersten Karriereerfolg vorbeigeschrammt. ...