Georg Hackl verstärkt Österreichs Rodel-Armada

Der Österreichische Rodel-Verband hat mit dem dreifachen Olympiasieger Georg Hackl eine prominente Verstärkung im Betreuerstab offiziell gemacht.

Die Expertise des 55-jährigen Berchtesgadeners, der seit 2006 dem Trainerteam des Bob- und Schlittenverbands Deutschlands (BSD) angehörig war, soll vor allem in Materialfragen einfließen. Die Zusammenarbeit mit dem dreifachen Olympiasieger und zehnfachen Weltmeister, der in seiner Karriere insgesamt 38 Medaillen bei Großveranstaltungen gewann und 2020 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde, läuft bis 2026.

Georg Hackl sagte: "Ich habe als Trainer mit Deutschland alles gewonnen was es zu gewinnen gibt und eine neue Herausforderung gesucht. Der ÖRV hat ambitionierte Ziele und ist beim Material und Schlittenbau dank seiner Partnerschaften mit top Unternehmen auf einem sehr interessanten und vielversprechenden Weg." Zu den Technologiepartnern des Rodelverbands zählt der Salzburger Kranspezialist Palfinger. Stichwort Salzburg: Als Berchtesgadener ist Hackl oft und gerne Gast in der benachbarten Metropole: "Salzburg ist eine großartige und lebenswerte Stadt. Erst vor ein paar Tagen war ich drüben und habe das m32 und das Augustiner Bräu besucht."

Drahtzieher des Coups war ausgerechnet der große Konkurrent von Hackl zu aktiven Zeiten, Markus Prock. Der nunmehrige Präsident des österreichischen Verbands konnte seinen langjährigen Sportkameraden überzeugen: "Die Gespräche mit Markus waren absolut überzeigend, wir leben beide für den Rodelsport, sind ehrgeizig und wollen etwas bewegen", erklärte Hackl. Der überragende Zusammenhalt im österreichischen Team macht die Aufgabe noch reizvoller, das ist eine tolle und richtig gute Truppe. Ich habe einiges vor, freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Peter Penz und den gemeinsamen Weg mit allen Beteiligten."

Prock bestätigte: "Mittelfristig wollen wir an der Rodel-Großmacht Deutschland vorbeiziehen und zur Nummer eins im Eiskanal werden. Dafür braucht es viel Herz und Leidenschaft, sowie neue Impulse. Die Bestellung Christian Eigentlers zum neuen Cheftrainer war ein erster wesentlicher Schritt, mit der Verpflichtung von Georg Hackl ist eine weitere Wunschpersonalie in Erfüllung gegangen. Ich war mit Schorsch immer wieder im Austausch, jetzt, wo sich die Möglichkeit ergeben hat ihn nach Österreich zu lotsen, haben wir zugeschlagen. Ich bin sehr froh, aber auch stolz, dass er sich für uns entschieden hat."

Hackl wird sich die Verantwortung bei der technischen Weiterentwicklung und beim Materialbau mit Peter Penz teilen, der 2018 vom Doppelsitzer abgestiegen und in den ÖRV-Betreuerstab gewechselt war. Der Olympia-Zweite von Pyeongchang hatte den Schlittenbau zuletzt mit dem mittlerweile zurückgetretenen Tobias Schiegl federführend vorangetrieben.