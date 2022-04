Georg Hackl verstärkt Österreichs Rodel-Armada: "Ich wollte diesen Sprung ins kalte Wasser wagen"

Der Österreichische Rodelverband hat mit dem dreifachen Olympiasieger Georg Hackl eine prominente Verstärkung im Betreuerstab offiziell gemacht. Im Interview spricht er über Ziele, Abschiedsschmerz und seine Liebe zu Salzburg.

"Gibt's no a Weißwurst?" Der Interview-Marathon bei seiner Präsentation als Trainer des Österreichischen Rodelverbands (ÖRV) am Donnerstag in Innsbruck machte Georg Hackl hungrig. Dass der 55 Jahre alte "Schorsch", dreifacher Olympiasieger und Rodelsport-Legende aus Berchtesgaden, die Fronten wechselt, ist eine große Sensation. Den Coup eingefädelt hat Hackls langjähriger früherer Konkurrent Markus Prock. Der Tiroler fungiert als Präsident des ÖRV.

Ehe Hackl die standesgemäße Mahlzeit samt Brezn erhielt, sprach er mit den Salzburger Nachrichten.

Georg Hackl wechselt ...