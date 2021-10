Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault: Am Ziel begann Suche nach neuer Motivation

Erstmals geht der Franzose Alexis Pinturault als Gesamtweltcupsieger in die am Wochenende beginnende neue Skisaison.

Endlich am Ziel: Alexis Pinturault gilt als überragender Techniker im Ski-Weltcup, dem seit vielen Jahren der Makel anhaftet, noch keinen großen Titel gewonnen zu haben. Erst stand ihm Marcel Hirscher im Weg, dann der Abbruch 2020 wegen Corona und bei der WM in Cortina schied er trotz überlegener Führung im Riesentorlauf aus. Doch just an seinem 30. Geburtstag kürte er sich im März dieses Jahres in Lenzerheide mit dem Sieg im letzten Riesentorlauf der Saison erstmals zum Gesamtweltcupsieger. Ob ihm ...