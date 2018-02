Geschwister holen sich erneut die große Kugel

Carina und Julia Edlinger zeigten sich beim Weltcupfinale im Para-Langlauf bestens in Form.

Carina Edlinger und ihr Bruder Julian zählen Mitte März bei den Paralympics in Pyeongchang zu den ganz großen Salzburger Gold-Kandidaten. Das haben die beiden am Wochenende beim Weltcupfinale im Para-Langlauf im finnischen Vuokatti eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz eroberten die beiden noch die große Kugel für den erneuten Gewinn des Gesamtweltcups. Dabei nutzte das Geschwisterpaar das Fehlen der russischen Topstarter perfekt aus.

Als größte Konkurrentin erwies sich in Finnland Oksana Shyshkova. Die Ukrainerin war beim Auftakt auf der Mitteldistanz eine Klasse für sich und verwies Edlinger auf den zweiten Platz. Das ließ die sehbehinderte Fuschlerin aber nicht lange auf sich sitzen. Schon im Sprint schlug sie zurück und hängte Shyshkova auf den letzten Metern knapp ab. Eine klare Angelegenheit war für Edlinger dann das Rennen über die Langdistanz. Perfekt geleitet von ihrem Bruder Julian dominierte die 19-jährige von Beginn an und nahm ihrer ukrainischen Konkurrentin bis ins Ziel fast eine Minute ab.

Damit katapultierte sich das Geschwisterpaar noch im allerletzten Moment an die Spitze des Gesamtweltcups und sicherte sich wie im Vorjahr die große Kristallkugel. Der Saisonhöhepunkt steht mit den Paralympics in Pyeongchang allerdings noch bevor. An Selbstvertrauen sollte es den Edlingers nicht mangeln.

