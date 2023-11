Geschwisterpaar leitet künftig die Geschicke des SC Dienten

Josef Burgschwaiger und Christoph Portenkirchner gaben ihre Agenden an die nächste Generation weiter. Neu an der Vereinsspitze: Katrin und David Wieser.

Der Skiclub Dienten hat in der Vergangenheit schon so manches Skiass hervorgebracht - man denke an Marlies Raich (geb. Schild) und ihre Schwester Bernadette. Nun befindet sich der Verein unter neuer Leitung. Künftig werden David und Katrin Wieser als Obmann und Obmann-Stellvertreterin die Geschicke leiten. Die Namensgleichheit ist dabei keineswegs Zufall, denn: Die beiden bilden nicht erst seit kurzem ein Top-Team, sondern als Geschwisterpaar schon seit jeher. Teil des SC Dienten sind sie ebenfalls "seitdem wir gehen können", schmunzelt David im Gespräch mit den PN.

Schon der Vater war als Funktionär im Skiclub aktiv, David ist seit etwas mehr als zehn Jahren als aktives Mitglied vorne mit dabei, seine Schwester Katrin sogar noch länger. Die Wahl zum neuen Obmann beziehungsweise zur Obmann-Stellvertreterin fand im Zuge der Jahreshauptversammlung am 12. November im "Bründlstadl" in Dienten statt - das Geschwisterpaar wurde einstimmig zur neuen Vereinsleitung gewählt. Als primäres gemeinsames Ziel nennt der neue Obmann David Wieser die Nachwuchsförderung: "Jedes Dientner Kind soll Skifahren können, egal ob es schlussendlich bei Rennen brilliert und es in Richtung einer Profikarriere gehen soll oder eben nicht." Und weiter: "Mein Vorgänger, Josef Burgschwaiger hat gemeinsam mit Stellvertreter Christoph Portenkirchner in diesem Bereich bereits sehr gute Arbeit geleistet. Wir wollen an dem Punkt ansetzen und die Nachwuchsförderung noch weiter intensivieren." Neben dem Schneetraining im Winter sollen die Kinder auch in den übrigen Jahreszeiten mittels Koordinations- und Biketraining gefördert werden. Und das aus gutem Grund: Wie David im Gespräch verriet, gibt es vielversprechende Nachwuchshoffnungen. "Unser Top-Aushängeschild zurzeit ist natürlich Viktoria Bürgler, die auf Europacup-Niveau fährt. Wir hoffen, dass ihr Weg auch weiterhin steil nach oben geht." Renntechnisch steht auch in der Saison 2023/24 bereits einiges am Plan - so auch die FIS-CIT-Rennen im März.

"Wir-Gefühl" im Verein als gemeinsamer Motor

Um auch weiterhin erfolgreich Skisport und vor allem die Nachwuchsförderung zu betreiben, sei das "Wir-Gefühl" und der Zusammenhalt innerhalb des Skiclubs von zentraler Bedeutung, meint die neue Obmann-Stellvertreterin Katrin Wieser. Neben dem Geschwisterpaar ist mit Nicole Bürgler und Alexandra Burgschwaiger ein befreundetes Schwesternpaar als Kassiererin und Schriftführerin im Einsatz. "Und auch unser ehemaliger Obmann und sein Stellvertreter werden trotz des Führungswechsels bleiben. Immerhin ist der ehemalige Stellvertreter Christoph Portenkirchner ja auch der Betreiber der örtlichen Skischule", so Katrin Wieser. Neben der personellen Unterstützung ist der SC Dienten auch durch die Unterstützung von regionalen Unternehmen sowie der Uniqa Salzburg stark aufgestellt.