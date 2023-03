"Gewinnen macht mehr Spaß als das"

War es das mit der Karriere von Roland Leitinger? Der Pinzgauer denkt nach einer schwierigen Weltcup-Saison über die Zukunft nach.

Sein letztes Weltcup-Rennen der Saison hat am Sonntag in Kranjska Gora dann auch noch zum ganzen Saisonverlauf gepasst. "Im zweiten Durchgang dachte ich am Sonntag schon ans Aufhören. Es ist mir während der Fahrt so brutal im Kreuz eingeschossen, dass ich mich kaum mehr bewegen konnte", erzählt Roland Leitinger über den für ihn letzten Riesentorlauf des Winters. Mit Rang 29 gab es zwar noch zwei magere Pünktchen, für die Qualifikation für das Weltcup-Finale hat es wie befürchtet aber nicht gereicht.

