Gold für Skispringerin Marita Kramer bei Junioren-WM

Skispringerin Marita Kramer hat bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal Gold geholt. Die 18-jährige Salzburgerin, die in dieser Saison sensationell auch schon einen Weltcup-Bewerb gewonnen hatte, setzte sich überlegen vor Thea Minyan Björseth (NOR) und Lara Malsiner (ITA) durch. Lisa Eder verpasste als Vierte eine weitere ÖSV-Medaille nur knapp.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Marita Kramer ist ein Versprechen an die Zukunft