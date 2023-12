Goldberg in Gröden Trainingsbester - Hemetsberger 5.

Jared Goldberg hat am Dienstag im Abfahrtstraining der alpinen Ski-Männer in Gröden Bestzeit erzielt. Der US-Amerikaner bewältigte das erste Abtasten auf der Saslong in 2:02,19 Min. am schnellsten. Aleksander Aamodt Kilde, fünffacher Sieger auf dieser Strecke, wies als Zweiter 0,25 Sek. Rückstand auf. Daniel Hemetsberger kam als bester ÖSV-Rennläufer auf Rang fünf (+0,59), die vor ihm platzierten Stefan Rogentin (SUI) und Simon Jocher (GER) wiesen allerdings Torfehler auf.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Jared Goldberg mag die Strecke in Gröden

Marco Schwarz wurde Zwölfter (+1,21), während Vincent Kriechmayr als 14. bereits 1,58 Sekunden Rückstand hatte. Auf Rang 20 fand sich Christopher Neumayer (+2,31) ein. Für den Dienstags-Schnellsten Goldberg war Gröden in der Vergangenheit das erfolgreichste Pflaster, drei seiner fünf bisher im Weltcup erreichten Top-10-Resultate fuhr der 32-Jährige auf der Saslong ein (2017, 2020, 2022). In der Südtiroler Gemeinde steht am Mittwoch noch ein weiteres Training auf dem Programm, bevor am Donnerstag und Samstag die ersten Männer-Abfahrten in dieser Saison in Szene gehen sollen. Am Freitag wird ein Super-G ausgetragen.