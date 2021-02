Granerud in Zakopane zur Halbzeit voran - Kraft Achter

Der Norweger Halvor Egner Granerud hat sich am Samstag beim ersten von zwei Weltcup-Skispringen in Zakopane im ersten Durchgang mit einem 139,0-m-Sprung an die Spitze gesetzt. Der Weltcup-Gesamtführende hat ein Guthaben von 0,5 Punkten auf den Slowenen Bor Pavlovic sowie 4,0 Zähler auf den Polen Andrzej Stekala (jeweils 137,0 m). Als einziger Österreicher kam Stefan Kraft als Achter (132,5) in die Top Ten, der Rückstand des Salzburgers auf Granerud beträgt 10,1 Punkte.

SN/APA (dpa)/Arne Dedert Stefan Kraft liegt in Zakopane zur Halbzeit auf Rang acht (Archiv)

In der Entscheidung mit dabei sind auch Ulrich Wohlgenannt als Zwölfter, Philipp Aschwenwald und Jan Hörl als 18. bzw. 19. sowie Michael Hayböck als 29. Nicht qualifiziert hat sich als 42. Thomas Lackner, Daniel Huber wurde bei der Materialkontrolle disqualifiziert. Quelle: APA