Granerud in Zakopane zur Halbzeit voran - Kraft Sechster

Der Norweger Halvor Egner Granerud führt am Sonntag beim Weltcup-Skispringen in Zakopane wie beim Bewerb am Vortag. Der Weltcupführende nimmt nach einem 132-m-Sprung 2,6 Punkte Vorsprung auf den Japaner Keiichi Sato (134,0 m) in die Entscheidung mit. Der Slowene Anze Lanisek (129 m) ist 3,6 Zähler zurück Dritter. Die Österreicher zeigten sich im Vergleich zum Vortag verbessert, Stefan Kraft (131,0/+5,9) und Daniel Huber (132,0/+6,5)) belegten die Ränge sechs und sieben.

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER Stefan Kraft beim 2. Zakopane-Springen auf Halbzeit-Rang 6 (Archiv)

Ebenfalls in der Entscheidung mit dabei sind Michael Hayböck (124,5) als 19., Thomas Lackner als 22. (127,5), Ulrich Wohlgenannt als 28. (130,0) und Philipp Aschenwald als 30. (123,5). Jan Hörl hatte wegen Knieproblemen auf ein Antreten verzichtet. Quelle: APA