Gregor Schlierenzauer wünschte sich zum 30er Geduld

Einen dezidierten Wunsch hatte Gregor Schlierenzauer zum 30. Geburtstag nicht. Zum persönlichen Jubiläum am Dienstag verordnete sich der frühere Seriensieger aber selbst Geduld. "Ich muss einfach Geduld haben und in Ruhe weiterarbeiten", sagte Schlierenzauer nach Rang 17 zum Tournee-Abschluss in Bischofshofen. "Ich hoffe, die Zuschauer haben auch diese Geduld mit mir."

