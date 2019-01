ÖSV-Fahrerin Franziska Gritsch hat bei den Europacup-Riesentorläufen in Zinal in der Schweiz die Plätze eins und drei belegt. Der Sieg am Dienstag ging an die Schwedin Ylva Staalnacke. In der Europacup-Gesamtwertung führt nach 15 von 34 Rennen weiter die Österreicherin Elisabeth Reisinger (AUT) mit 459 Punkten vor der Italienerin Roberta Melesi (440).

Quelle: APA