Gritsch will auch im Courchevel-RTL vorne mitmischen

Bei Ski-Rennläuferin Franziska Gritsch zeigt die Entwicklungskurve klar nach oben. Platz drei am Sonntag im Parallelslalom von St. Moritz soll für die Tirolerin nur der Startschuss gewesen sein. "Ich habe voll riskiert. Das hat man eh am Sturz gemerkt, glaube ich", sagte die 22-Jährige, die nun auch am Dienstag in Courchevel angreifen will. "Gerade im Riesentorlauf bin ich gut in Form."

SN/APA (KEYSTONE)/JEAN-CHRISTOPHE B Gritsch freute sich in St. Moritz über Stockerlplatz