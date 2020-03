Große Kugel für Brignone - Der Weg war vorgezeichnet

Erstmals ist der Gesamtweltcup bei den alpinen Ski-Damen an Italien gegangen. Die 29-jährige Federica Brignone löste Mikaela Shiffrin ab, die zuletzt dreimal in Folge triumphiert hatte. Brignone profitierte freilich auch von einer längeren Wettkampfpause der US-Amerikanerin, ist aber mit fünf Saisonsiegen in drei Disziplinen eine verdiente Siegerin.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Brignone ist eine verdiente Siegerin