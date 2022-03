Großer Empfang in Niedernsill: Olympiasieger Stefan Brennsteiner gab spielerisch den Takt vor

Der alpine Team-Goldmedaillengewinner zeigte sich überwältigt. Am Ende schwang er sogar den Taktstock vor der Trachtenmusikkapelle und der Priester sang ihm ein Lied.

"Es ist einfach irre. Die Niedernsiller halten zusammen, da mag veranstaltet werden, was will. Für mich ist es eine Riesenehre, dass so viele Leute gekommen sind. Alles war super organisiert - einfach überwältigend." Mit diesen Worten gab Stefan Brennsteiner im PN-Gespräch vor dem Gemeindeamt nach seinem Olympia-Empfang am Sonntag Einblick in sein Inneres. Normalerweise sei er ja "nicht der Typ, der sich unbedingt in den Mittelpunkt stellen will. Aber das ist jetzt doch sehr schön." Rund 250 Besucherinnen und Besucher ...