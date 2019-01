Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Montag nach einer Schneekontrolle den Herren-Weltcup-Flutlichtslalom am 29. Jänner in Schladming bestätigt. Kapitel XXII des "Nightrace" (17.45/20.45 Uhr) auf der Planai ist auch der letzte Herren-Slalom vor der WM in Aare (Schweden). Im Vorjahr gewann vor 41.000 Zuschauern Marcel Hirscher vor Henrik Kristoffersen (NOR) und Daniel Yule (SUI).

Quelle: APA