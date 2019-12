Dem alpinen Skiweltcup der Damen am 28. Dezember (Riesentorlauf) und am 29. Dezember (Slalom) steht nichts mehr im Wege. Die Schneekontrolle des Internationalen Skiverbandes (FIS) verlief am Freitag erfolgreich. "Es ist alles positiv, es herrschen perfekte Pistenbedingungen am Hochstein", wurde der slowenische FIS-Delegierte Gorazd Bedrac in einer Aussendung zitiert.

Quelle: APA