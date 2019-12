Zauchensee ist bereit für die Damenrennen im alpinen Ski-Weltcup Mitte Jänner.

Die Schneekontrolle des Internationalen Skiverbands (FIS) am Samstag brachte das Okay für die Abfahrt am 11. und die Alpine Kombination am 12. Jänner. Großteils liegt über einen Meter Schnee auf der Piste, ab sofort gilt das Hauptaugenmerk der Pistenpräparierung.

Quelle: APA