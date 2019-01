Grünes Licht für Hahnenkammrennen

Für die 79. Hahnenkammrennen vom 25. bis 27. Jänner in Kitzbühel hat es am Freitag das offizielle "Go" gegeben. "Schöner kann man es nicht haben", kommentierte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl nach erfolgter Schneekontrolle auf der Streif die Gegebenheiten vor Ort. Auch Hahnenkamm-Rennleiter Mario Mittermayer-Weinhandl schlug überaus positive Töne an.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Schneekontrolle erfolgreich