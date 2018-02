Gstrein verpasste Podest bei Junioren-WM-Slalom

Am vorletzten Wettkampf-Tag der alpinen Ski-WM der Junioren in Davos gab es für die Österreicher keine weitere Medaille. Beim Slalom der Herren fuhr Fabio Gstrein knapp an den Medaillenrängen vorbei, er musste sich am Mittwoch mit Rang vier begnügen. Der 20-jährige Tiroler hatte am Dienstag die Silbermedaille im Riesentorlauf gewonnen.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Der Franzose Noel sicherte sich Gold