Günstige Wetterprognose für Parallelrennen in Lech/Zürs

Bei der Rückkehr des alpinen Skiweltcups nach Vorarlberg nach 26-jähriger Pause wird Sonnenschein die Sportlerinnen und Sportler begrüßen. Die Wetterprognose für die Wettkampftage - Donnerstag und Freitag (26. und 27. November) - ist günstig. Die am frühen Abend in Lech/Zürs angesetzten Parallelrennen werden freilich unter Flutlicht und bei "frischen" Temperaturen stattfinden.

Die Damen bestreiten am Donnerstag ein Parallelrennen auf der neuen Strecke, die Herren einen Tag später. Die Qualifikationen für die K.o.-Phase mit jeweils 16 Teilnehmern sind um 10.00 Uhr angesetzt, ab 17.45 Uhr (Damen) bzw. 17.50 Uhr (Herren) werden dann die Sieger ermittelt.

Bis Donnerstag jedenfalls anhalten wird der aktuelle Hochdruckeinfluss, versicherte der Wetterdienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Bregenz auf APA-Anfrage. "Das Wetter wird schön bleiben", hieß es zu Wochenbeginn. Tagsüber werden am Donnerstag und Freitag Höchsttemperaturen im Bereich von vier bis fünf Grad - also deutlich über dem Gefrierpunkt - in Lech/Zürs zu erwarten sein. Die Nächte hingegen werden klar und entsprechend kalt.

Quelle: APA