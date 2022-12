Gut kombiniert ist halb gewonnen: Die Erben von Felix Gottwald

Salzburgs nordische Kombinierer Stefan Rettenegger und Mario Seidl haben einen bemerkenswerten Saisonstart hingelegt.

Traditionen gehören gepflegt. In der nordischen Kombination bedeutet das, dass stets ein Salzburger Athlet an der Weltspitze mitmischt. Nach Doppelolympiasieger Felix Gottwald und Weltmeister Bernhard Gruber hat sich in den vergangenen Jahren der zweifache Weltcupsieger und Nordic-Triple-Gewinner Mario Seidl in Stellung gebracht. Und seit dieser Saison ist mit Stefan Rettenegger noch ein weiterer Salzburger Kombinierer ganz vorn zu finden.

Vor dem Heimweltcup am Freitag und Samstag in Ramsau am Dachstein sind Seidl (10.) und Rettenegger (11.) die bestplatzierten ...