Hamilton im letzten Training vor Verstappen

Lewis Hamilton hat mit der Bestzeit im letzten Freien Training dieser Formel-1-Saison seine Anwartschaft auf die Pole Position für das alles entscheidende Finale in Abu Dhabi unterstrichen. Der siebenfache Weltmeister war am Samstag auf dem Yas Marina Circuit in seinem Mercedes diesmal rund zwei Zehntelsekunden schneller als sein WM-Widersacher Max Verstappen. Das Qualifying beginnt um 14.00 Uhr MEZ (live ORF 1 und Sky).

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Lewis Hamilton gibt in Abu Dhabi die Pace vor