Hauser in Hochfilzen-Verfolgung Neunte - Sieg an Simon

Biathletin Lisa Hauser hat am Samstag in der Weltcup-Verfolgung von Hochfilzen eine Top-Platzierung vergeben. Die Tirolerin, die nach dem Donnerstag-Sprint als Zwölfte ins Rennen gegangen war, hatte sich nach den ersten drei Schießen mit nur einem Fehler auf Rang vier vorgearbeitet. Im letzten Stehend-Anschlag unterliefen der 28-Jährigen aber noch zwei Fahrkarten, am Ende kam Hauser auf Rang neun. Es siegte die Französin Julia Simon.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Lisa Hauser mit guter Leistung

Zum Greifen nah war der ersehnte Stockerlplatz beim Heimrennen. Nach vielen Enttäuschungen in den vergangenen Jahren hätte Lokalmatadorin Lisa Hauser am Samstag in der Verfolgung endlich ihren Hochfilzen-Fluch beenden können. Als Vierte mit nur 20 Sekunden Rückstand war sie zum vierten und letzten Schießen gekommen. Aber nicht auf dem Spitzenplatz lief sie wieder aus dem Stadion hinaus, sondern nur als 13. Zwei Schießfehler beendeten Traum. Nach einer starken Schlussrunde reichte es immerhin noch zu Rang neun. "Neunter Platz, taugt mir eh voll", meinte Hauser nach dem Rennen. "Aber das Fenster war heute brutal weit offen für ganz vorne. Ich hab gewusst, dass ich ums Podium mitschießen kann. Das tut dann weh, wenn man am Schießplatz nicht die Ruhe und die Nerven hat. Ich wollte es vielleicht ein bisschen zu viel, das hat nicht funktioniert." Zuversichtlich macht die 28-Jährige aber die läuferische Leistung. "Ich hatte einen brutal guten Ski, es war fast spielerisch auf der Loipe." Das lässt auch für die Staffel am Sonntag einiges erwarten. Dort könnte auch Anna Gandler im ÖSV-Team eine gute Rolle spielen. Die 21-jährige Tirolerin lief eine starke Verfolgung, machte in ihrem zweiten Weltcuprennen 20 Plätze gut und sammelte mit Rang 30 ihre ersten Weltcuppunkte. "Ich habe gespürt, das wird heute mein Rennen. Zwei Fehler sind o.k., ich musste mich total konzentrieren, damit ich treffe. Es war ein geiles Rennen." Hauser wies im Ziel 1:08,5 Minuten Rückstand auf Simon, die nur auf einen Schießfehler kam, auf. Zweite wurde die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold vor der Sprint-Zweiten Marketa Davidova aus Tschechien. Anna Gandler (2 Schießfehler) machte in der Verfolgung 21 Plätze gut und wurde 30., Julia Schwaiger (3) holte als 39. ebenfalls noch Weltcup-Punkte, die Saalfeldnerin war als 60. und Letzte in die Verfolgung gegangen. Dunja Zdouc (5) ging als 51. leer aus. Das Verfolger-Quartett wird auch die Staffel bestreiten. Die Männer bestreiten am Samstag noch den Staffel-Bewerb. Dieser steht bei den Frauen am Sonntag auf dem Programm.