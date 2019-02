Michael Hayböck (212 m) und Philipp Aschenwald (210) sind in der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Oberstdorf am Samstag auf die Ränge drei und fünf gesegelt. Auf Platz eins setzte sich der Deutsche Markus Eisenbichler mit einem Satz auf 220 Meter. Von den sechs in der Qualifikation gestarteten Österreichern schaffte nur Jan Hörl (50.) nicht den Einzug in den Wettkampf der stärksten 40.

