Hayböck und ÖSV-Cheftrainer Felder lassen Sapporo aus

Das österreichische Herren-Skisprungteam ist am Mittwoch ohne Michael Hayböck, Philipp Aschenwald sowie Cheftrainer Andreas Felder zum Weltcup nach Sapporo aufgebrochen. Das Athleten-Duo wird von Clemens Aigner und Clemens Leitner ersetzt. Felder wird in Japan von Co-Trainer Florian Schabereiter vertreten.

Aigner hatte zuletzt in Sapporo alle drei Kontinentalcup-Bewerbe gewonnen und kann dort wie Zakopane-Weltcup-Sieger Kraft voller Selbstvertrauen antreten. "Nach den letzten Resultaten strotzen unsere Athleten derzeit vor Energie. Stefan Kraft ist nach seinem Sieg in Zakopane vollmotiviert. Es hätte wenig Sinn, ihn jetzt im Weltcup pausieren zu lassen. Wenn die Pferde einmal laufen, dann muss man sie laufen lassen", sagte Felder. Das gelte auch für den in Polen sechstplatzierten Daniel Huber.

Anzeige

Felder wird in der Heimat mit dem Rest des Teams um Hayböck und Aschenwald trainieren. Auch Gregor Schlierenzauer ist nach wie vor im Trainings-Aufbau für seinen Wiedereinstieg im Weltcup von 8. bis 10. Februar in Lahti.

Quelle: APA