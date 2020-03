Hayböck zum Raw-Air-Auftakt 2. - Kraft in Oslo-Quali 6.

Die Österreicher haben sich am Freitag zum Auftakt der Raw-Air-Serie in der Skisprung-Qualifikation auf dem Holmenkollen in Oslo stark präsentiert. Michael Hayböck belegte nur 0,2 Punkte hinter dem deutschen Sieger Constantin Schmid Platz zwei. Weltcup-Leader Stefan Kraft hatte wie andere Topstars mit schwierigen Windbedingungen zu kämpfen, wurde aber lediglich 1,8 Punkte hinter Schmid Sechster.

SN/APA (AFP/Archiv)/MARKKU ULANDER Kraft und Hayböck präsentierten sich stark in Oslo