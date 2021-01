Heimweltcup im Zeichen von Bernhard Gruber

Der tragische Vorfall um Bernhard Gruber hat seine Teamkollegen vor dem "Nordic Triple" in Seefeld beschäftigt - und mitunter auch belastet.

"Nordic Combined Triple" heißt das Format in Seefeld, das Jahr für Jahr als Höhepunkt im Weltcupkalender der nordischen Kombinierer gilt. Je einem Sprung an den drei Wettkampftagen von Freitag bis Sonntag folgen 5, 10 und 15 Kilometer in der Langlaufloipe. Die Rückstände des jeweiligen Vortages werden mitgenommen.

"Nordic Combined Comeback" heißt das Thema, dass die ÖSV-Athleten im Vorfeld des Heimweltcups beschäftigt und mitunter auch belastet hat. Bernhard Grubers Schicksal ist nicht spurlos an seinen Teamkollegen vorübergegangen. Dem 38-jährigen ...