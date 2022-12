Hektische Adventzeit im Skiweltcup: "Nur mehr" 9 Rennen bis zum Heligen Abend

Ein Mammutprogramm von Gröden bis Madonna.

9 Rennen in 8 Tagen stehen für die Athletinnen und Athleten bis Weihnachten am Programm.



Donnerstag: 1. Herrenabfahrt in Gröden (12.00 Uhr).



Freitag: 1. Damenabfahrt in St. Moritz (10.30), Super G der Herren in Gröden (11.45).

Samstag: 2. Damenabfahrt in

St. Moritz (10.30), 2. Herrenabfahrt in Gröden (11.45).

Sonntag: 1. Herren-Riesentorlauf in Alta Badia (10/13.30), Super G Damen in St. Moritz (11.30).

Montag: 2. Herren-Riesentorlauf in Alta Badia (10/13.30).

Donnerstag, 22. Dezember: Nachtslalom der ...