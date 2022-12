Hemetsberger: "Ich wusste immer: Da geht noch was"

Die Formkurve von Daniel Hemetsberger kennt seit geraumer Zeit nur eine Richtung: nach oben.

Mit 31 Jahren ist für viele Sportler die Karriere fast schon vorbei, für Daniel Hemetsberger geht es mit 31 Jahren erst so richtig los. Der Abfahrer aus Nußdorf am Attersee war schon im Vorjahr die Entdeckung, am letzten Wochenende in Lake Louise markierte er gleich zwei persönliche Bestmarken: das beste Abfahrtsresultat seiner Karriere mit Platz zwei. Und eigentlich noch überraschender: das beste Super-G-Resultat im Weltcup mit Rang sieben (zuvor Rang zehn in Saalbach-Hinterglemm).

Nimmt man saisonübergreifend die Abfahrten ...