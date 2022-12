Hermann Maier im SN-Interview zu seinem runden Geburtstag: "50 ist auch nur eine Zahl"

Aus dem Herminator wurde der Familienvater, aus dem Draufgänger ein Langläufer - Zeit für Gespräche über das Leben und den Fünfziger.

Er kam über den Skisport wie ein Orkan - innerhalb von nur drei Jahren (1998 bis 2001) hat Hermann Maier alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, war Doppelolympiasieger, Doppelweltmeister, Gesamtweltcupsieger. Bis 2001 ein Motorradunfall fast sein Leben und seine Karriere zerstört hätte - und den Nimbus des unverwüstlichen Titanen. Seit 2009 lebt er als Privatier und Vater dreier Töchter sehr zurückgezogen in Flachau und am Attersee. Am Mittwoch wird Maier 50 - Zeit für ein Gespräch über seine drei ...