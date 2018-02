Hermann Maier - vom Skistar zur Legende in 72 Stunden

Vor 20 Jahren ist Hermann Maier bei der Olympiaabfahrt in Nagano/Japan spektakulär abgeflogen. Dieser Sturz sollte seine gesamte Karriere prägen.

Der Name des Berges (Mount Karamatsudake) ist ebenso vergessen wie der Name des eigentlichen Olympiasieger in der Disziplin (Jean-Luc Cretier) und was sonst noch an diesem Tag geschehen ist (Mario Reiter wurde nur zwei Stunden später Olympiasieger in der Kombination) - doch der alles überschattende Sturz von Hermann Maier in der Olympia-Abfahrt 1998 sollte ein Teil der Olympia-Historie werden. Das natürlich in Verbindung mit seinem unglaublichen Comeback 72 Stunden später, als er im Super G Gold geholt hat.

Begonnen hat alles mit Schnee, Sturm - und Blitz. "Ich habe vieles erlebt, aber dass wir wegen Blitzgefahr vom Berg mussten, war auch mir neu", erzählte später FIS-Renndirektor Günter Hujara. Die Abfahrt wurde sechs Tage lang verschoben - bis die Strecke nicht mehr wieder zu erkennen war. Weil so viel Schnee auf der Piste lag, wurden die Tore entfernt, der Schnee hinausgeschoben und die Tore gemäß GPS-Position wieder eingesetzt. Aber: Vermutlich wurde das in der Anfahrt zum Alpen Jump um zwei Meter falsch gesetzt - das behaupteten danach viele Fahrer. Klären wird sich das nie mehr lassen.

Auf jeden Fall kamen an dieser Passage acht der ersten 19 Läufer zu Sturz - doch keiner so spektakulär wie Hermann Maier. Als er zum Schwung angesetzt hat, wurde er auf einer Welle ausgehoben und er segelte rund 80 Meter durch die Luft und durchschlug die Fangnetze, ehe er im Tiefschnee liegen blieb. "Als ich Maier auf die Kuppe zufahren sah, schrie ich nur noch: ,Race stopped.' Ich wusste, diese Linie kann sich nicht ausgehen", meinte Hujara.

Zeitgleich verfolgte der amerikanische Fotograf Carl Yarbrough das Rennen in einer eigentlich gesperrten Sicherheitszone, als er Maier auf sich zufliegen sah. "Ich dachte nur: Wenn der mich trifft, dann bin ich tot." Yarbrough gelang für "Sports Illustrated" das Bild seines Lebens (oben).

Und welche Erinnerungen hatte Maier an seinen Flug? "Ich habe verzweifelt versucht, die Ski nach unten zu drücken, aber mit den langen Abfahrtslatten ist das nicht gegangen." In einer US-Fernseh-Show sagte er später: "Eigentlich war es wie auf einem Langstreckenflug, nur ist dort der Service besser."

SN/sports illustrated Ein Bild ging um die Welt – Carl Yarbrough, Fotograf des US-Magazins „Sports Illustrated“, hielt am 13. Februar 1998 Hermann Maiers legendären Abflug fest.

Maier kam mit Prellungen, aber ohne Brüche davon - und der Wettlauf gegen die Zeit begann. 48 Stunden später stand der Super G auf dem Programm, auch da war er der hohe Favorit. Die ÖSV-Ärzte waren geteilter Meinung, ob er fit für einen Start sei - Pepi Strobl wurde als sein Ersatz nominiert. Bis das Wetter wieder umschlug, der Super G um weitere 24 Stunden verschoben wurde. 24 Stunden, die Maier gerettet haben. Nach einer letzten Unterredung mit Maier und den Ärzten stürmte der damalige Cheftrainer Werner Margreiter im Laufschritt zur Mannschaftsführersitzung und ersetzte zwei Minuten vor der Deadline den Namen Pepi Strobl durch Hermann Maier. Am nächsten Tag gab es das fast unwirkliche Happy end: Maier holte Gold. Die SN trugen dem Rechnung und produzierten in den frühen Morgenstunden eine Sonderausgabe.

Dann ging es ab zur langen Partynacht in das Österreich-Haus, das passender Weise in Nagano in einer Sake-Brauerei untergebracht war. Da sangen die Trainer dem Olympiasieger ein Ständchen: "Als er abhob wie ein Geier, unser Hermann Maier." Damit hieß es Abschied nehmen aus Hakuba, die nächste Olympia-Station hieß Shiga Kogen, und auch der Berg hatte eine Besonderheit: Unter Artenschutz stehende Makaken bevölkerten den Hang und erleichterten die Serviceleute um ihre Arbeitsgeräte. Das alles konnte einen Mann nicht stoppen: Herman Maier gewann auch in Shiga Kogen Gold, diesmal im Riesentorlauf. "

Sturz und doppeltes Gold - es war der Beginn der in allen Belangen außergewöhnlichen Karriere von Maier, der aus dem fernen Hollywood von Arnold Schwarzenegger prompt auch einen neuen Spitznamen bekam: "Herminator".